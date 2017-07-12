باريس سان جيرمان يُفكر جدياً في التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يُفكر جدياً في التعاقد مع المدافع البرتغالي إلياكيم مانغالا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في إطار سعي الفريق الباريسي لتدعيم صفوفه في الصيف الحالي وخاصة خطوطه الدفاعية.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إختيار المدافع البرتغالي إلياكيم مانغالا جاء بناءً على رغبة الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان, وخاصة وأن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي لا يرغب في تواجد المدافع البرتغالي ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل, علماً بأن المدافع البرتغالي كان مُعاراً في الموسم الماضي إلي فريق فالنسيا الإسباني والذي عانى معه كثيراً على المستوى الجماعي.

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هذا وكان المدافع البرتغالي إلياكيم مانغالا قد تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2014 م قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي وذلك في صفقة كلفت حينها خزائن النادي مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني, وهو الأمر الذي يُشكل عائقاً رئيسياً في الوقت الحالي من أجل التخلص من اللاعب, حيث لا ترغب إدارة نادي مانشستر سيتي في بيع لاعبها لأي فريق سوى في حالة دفع مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني أو أكثر حتى لا تكون أموال النادي قد ضاعت دون فائدة.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هذه هي الصفقة الثالثة الرسمية للفريق الباريسي في الصيف الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع كلاً من الثنائي الظهير الأيمن المخضرم البرازيلي داني ألفيس في صفقة إنتقال حر والظهير الأيسر يوري بيرشيش قادماً من صفوف فريق ريال سوسيداد الإسباني.