باريس سان جيرمان يتعاقد رسمياً مع البرازيلي داني ألفيس

Advertisements

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعاقده رسمياً مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس, وذلك في صفقة إنتقال حر وبعقد يمتد لمدة موسمين سيقضيهما اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس, وذلك بعد أن كان قد فسخ عقده بالتراضي مع فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي منذ أسبوعين تقريباً والذي كان قد قضى معه موسماً واحداً فقط.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن البرازيلي داني ألفيس سوف يلتحق بمدربه السابق الإسباني بيب جوارديولا في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, كما أشارت تقارير أخرى إلي أن داني ألفيس سوف يتعاقد مع فريق تشيلسي الإنجليزي بناءً على رغبة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

Advertisements

ولكن وفي نهاية المطاف إختار اللاعب البرازيلي أن يختتم مسيرته الرياضية رفقة الفريق الباريسي, على أمل أن يحصد معه الألقاب في خلال فترة تواجده مع النادي وخاصة وأن الفريق يمتلك خيرة من أفضل اللاعبين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله.

وبذلك يكون فريق باريس سان جيرمان قد حسم بنجاح ثاني صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيسر يوري بيرشيش قادماً من فريق ريال سوسيداد الإسباني, ليبدأ التحرك الباريسي بقوة الآن في سوق الإنتقالات بعدما إعتقد العديد من جماهيره أن النادي لن يُبرم أي صفقات كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي, ولكن رغبة النادي في أن يستعيد الفريق مستواه في الموسم المقبل كانت العامل الأساسي في إجراء التعاقدات.