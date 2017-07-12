ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في كأس مصر 2017 م

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تأهل فريق الأهلي إلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م, وذلك عقب فوزه على حساب نظيره فريق وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق الأهلي على منافسه بالرغم من الغيابات في صفوفه وحاول إستغلال معنوياته المرتفعة بعد تأهله للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, ولكنه وجد أمامه فريقاً مُنظماً بشكل مثالي حرمه من تشكيل أي خطورة على مرماه.

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ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فعند الدقيقة الرابعة والعشرين تمكن فريق وادي دجلة من مباغتة المارد الأحمر بعدما سجل هدفه الأول في اللقاء والذي جاء عبر لاعبه محمد أنور, ولكن رد المارد الأحمر لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة التاسعة والعشرين تحصل على ركلة جزاء نفذها لاعبه المتألق صالح جمعة بنجاح مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر المارد الأحمر في محاولاته من أجل قلب النتيجة على منافسه وتسجيل الهدف الثاني, وفي المقابل تراجع فريق وادي دجلة بكامل عناصر إلي المناطق الدفاعية من أجل تأمين مرماهم مع الإعتماد بشكل أساسي على الهجمات المرتدة لخطف هدف الإنتصار.

وإستمر هذا السيناريو حتى جائت الدقيقة السابعة والسبعين وحينها إحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلحة المارد الأحمر, ليُنفذها صالح جمعة بنجاح أيضاً مُحرزاً هدف الفوز لفريقه والثاني الشخصي له في اللقاء, وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة الثامنة والثمانين حسم فريق الأهلي الأمور تماماً بتسجيله ثالث الأهداف والذي جاء عبر لاعبه مؤمن زكريا, وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إختتم المخضرم عماد متعب رباعية فريقه, ليحجز بذلك المارد الأحمر مقعده في المربع الذهبي للبطولة.