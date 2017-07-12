مدرب ساوثهامبتون الجديد يرغب في ضم مهاجم أتليتكو مدريد الواعد

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي قد بدأ عملية المفاوضات الرسمية مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني الواعد لوسيانو فييتو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو مدرب فريق ساوثهامبتون الجديد والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل الذي بات قريباً من الإنطلاق وتحديداً في مطلع شهر أغسطس المقبل, ولعل الإختيار وقع على المهاجم الشاب لوسيانو فييتو نظراً لتألقه اللافت في السنوات القليلة الماضية.

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وبالرغم من ذلك إلا أن الأرجنتيني دييغو سيميوني لم يقتنع به تماماً في تشكيلة فريق الروخي بلانكوس في الموسم الماضي وقام بإعارته إلي صفوف فريق إشبيلية الإسباني, علماً بأنه تألق هناك مع الفريق الأندلسي بصورة واضحة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مما جعله محطاً لأنظار العديد من الأندية الأوروبية من جديد في الصيف الحالي.

وكانت الفترة التي قضاها المهاجم الأرجنتيني الواعد لوسيانو فييتو صاحب ال 23 عاماً رفقة فريقه السابق فياريال الإسباني من أفضل الفترات في مسيرته الرياضية حتى الآن, حيث سجل معه 20 هدفاً على مستوى جميع المسابقات وذلك بعكس فترة تواجده رفقة فريق الروخي بلانكوس, حيث شارك معه في 19 مباراة ولكنه لم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد فقط وهو ما جعله يفقد الثقة كثيراً في نفسه في الأونة الآخيرة.