صراع محتدم بين كبار الأندية الأوروبية من أجل لاعب موناكو الواعد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الصراع بات مُحتدماً للغاية بين كبار الأندية الأوروبية وتحديداً بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وهي مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي وأرسنال ونادي أتليتكو مدريد الإسباني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي الواعد فابينيو لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق أتليتكو مدريد هو الأقرب حالياً لحسم الصفقة, وذلك بناءً على رغبة اللاعب نفسه وأيضاً بسبب الإتفاق بين إدارة نادي أتليتكو مدريد وإدارة نادي موناكو, حيث من المتوقع أن يقوم نادي أتليتكو مدريد بدفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي.

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ولكن الصفقة ستتضمن أيضاً إستمرار البرازيلي فابينيو رفقة فريقه موناكو على سبيل الإعارة طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم المقبل, على أن ينضم إلي صفوف فريق الروخي بلانكوس في شهر يناير المقبل, وذلك بسبب عقوبة الإيقاف التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق نادي أتليتكو مدريد والتي حُرم على إثرها من إجراء التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وفي حالة نجاح فريق أتليتكو مدريد في حسم الصفقة فسوف تكون هي الصفقة الثانية الرسمية له في الصيف الحالي, وذلك بعدما كان قد أعلن اليوم الأربعاء عن تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني فيكتور بيريز فيتولو قادماً من صفوف فريق إشبيلية الإسباني, كما أصبح الفريق أيضاً على وشك التعاقد مع مهاجمه السابق الإسباني دييغو كوستا قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.