موعد مباراة طلائع الجيش والزمالك في كأس مصر 2017 م

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يسعى فريق الزمالك لإنقاذ موسمه اليوم الخميس حينما يواجه نظيره فريق طلائع الجيش على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة, وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو وهو يُعاني من ضغوطات كبيرة للغاية, وذلك بعدما تم إقصائه من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وأيضاً بسبب خسارته لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي دون أن يتمكن من منافسة غريمه فريق الأهلي على اللقب على أقل تقدير, حيث سيُنهي الفارس الأبيض المسابقة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري مما يعني بالتالي عدم تأهله إلي دوري الأبطال في العام المقبل وإكتفائه فقط بالتأهل لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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ومن أجل خوض المواجهة قام المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو بإستدعاء قائمة تتكون من 19 لاعباً وهم, أحمد الشناوي – عمر صلاح – محمود حمدي الونش – محمد مجدي – علي جبر – أسامة إبراهيم – أحمد أبو الفتوح – محمد كماتشو – أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – محمد ناصف – حسني فتحي – معروف يوسف – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد رفعت – محمد مسعد – حسام باولو – ستانلي – إيمانويل مايوكا.

كما شهدت القائمة غياب كلاً من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد إبراهيم وطارق حامد وريكو بداعي الإصابة, وإستبعاد كلاً من إسلام جمال وشوقي السعيد وعلي فتحي وباسم مرسي ومصطفى فتحي وأحمد جعفر لأسباب فنية.