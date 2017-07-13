جوارديولا يسعى لتعويض إنضمام ألفيس لباريس سان جيرمان بشكل سريع

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لتعويض ضياع صفقة الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس من يديه, وذلك بعدما إنتقل الآخير يوم أمس الأربعاء إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين.

ليتلقى بذلك المدرب بيب جوارديولا ضربة موجعة للغاية من لاعبه السابق الذي إختار أن يُنهي مسيرته الرياضية في العاصمة الفرنسية باريس, ولكن وفي الوقت ذاته فإن ذلك لكي تبدأ إدارة نادي مانشستر سيتي في العودة للتحرك بشكل سريع من جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.

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حيث لم يتعاقد الفريق حتى الآن سوى مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي والحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, ومن جهته يتطلع المدرب بيب جوارديولا أيضاً إلي الظفر بخدمات كلاً من الثلاثي الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, والظهير االأيسر الإنجليزي ريان برتراند لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي, والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

ويأمل المدرب بيب جوارديولا في أن تتمكن إدارة ناديه من تحقيق مطالبه قبيل سفر الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكره الصيفي, إلا أن ذلك يبدو صعباً بعض الشئ وخاصة مع المبالغ المرتفعة لكل لاعب من الثلاثي الذي طلبهم المدرب بيب جوارديولا.

فمن المتوقع أن تصل قيمة صفقة كايل والكر إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, فيما ستصل قيمة صفقة ريان برتراند إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني, أما قيمة صفقة بنجامين ميندي فسوف تصل إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.