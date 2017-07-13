فيتولو يُعرب عن سعادته بإنضمامه لأتليتكو مدريد

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أعرب النجم الإسباني المخضرم فيكتور فيتولو لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني الجديد عن سعادته البالغة بالإنتقال إلي نادي العاصمة المدريدية, مُشيراً في الوقت ذاته إلي أن الأيام القليلة الماضية كانت فترة عصيبة للغاية عليه وعلى عائلته بسبب رفض إدارة نادي إشبيلية التخلي عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولكن إدارة نادي أتليتكو مدريد حسمت أمر الصفقة بعدما قامت بدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع فريقه السابق إشبيلية, وبالرغم من أن فريق الروخي بلانكوس لن يستفيد من خدمات اللاعب طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم المقبل, إلا أن إنتدابه يُعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريق.

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ولن يتمكن فيكتور فيتولو من التواجد رفقة فريقه الجديد أتليتكو مدريد في الوقت الحالي بسبب العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق النادي, والتي حُرم على إثرها من إجراء التعاقدت في الميركاتو الصيفي الحالي, ولكن إدارة نادي الأتليتي وجدت الحل الأمثل من خلال إعارة اللاعب إلي صفوف فريق لاس بالماس الإسباني, على أن يعود من جديد إلي أحضان فريق الروخي بلانكوس خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وتحديداً في شهر يناير من العام المقبل 2018 م أي مع إنطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم.

وعن إنتقاله إلي صفوف فريق أتليتكو مدريد قال فيتولو أن الأتليتي يُعد من أفضل الأندية على مستوى العالم, كما أنه يمتلك أفضل اللاعبين في صفوفه واصفاً إنتقاله له بمثابة الحلم الذي تحقق.