كونتي يواصل إصراره على ضم لاعب يوفنتوس

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالرغم من رفض إدارة نادي يوفنتوس بشكل قاطع التخلي عن لاعبها البرازيلي في الصيف بأي شكل من الأشكال.

ويأتي ذلك الإصرار من جانب المدرب أنطونيو كونتي في إطار سعيه لتدعيم صفوف فريقه اللندني بأفضل العناصر قبيل إنطلاقة الموسم الجديد والذي سينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل, حيث لم يتعاقد الفريق اللندني حتى الآن سوى مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي.

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وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات أنصار البلوز وخاصة مع التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها ضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز, ومن ثم المنافسة على جميع الألقاب المُتبقية إن أمكن له ذلك كمسابقة دوري أبطال أوروبا والدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ومن جهة أخرى بات فريق تشيلسي قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني, كما أنه بات قريباً أيضاً من الظفر بخدمات متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي, حيث أشارت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية إلي أن اللاعب الفرنسي سوف يخضع للفحوصات الطبية ويتم تقديمه رسمياً في مقر النادي اللندني يوم الجمعة المقبل.