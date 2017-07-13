مانشستر يونايتد يواصل مطاردته لمتوسط ميدان روما

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال يواصل مطاردته لمتوسط الميدان البلجيكي رادجا ناينغولان لاعب فريق روما الإيطالي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالرغم من تمسك نادي العاصمة الإيطالية به.

ويأتي ذلك في ظل إحتياج فريق مانشستر يونايتد إلي التعاقد مع لاعبين في خط وسط الميدان, وخاصة بعدما رفض فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي تماماً التخلي عن لاعبه الواعد إريك داير, وأيضاً بعد إقتراب فريق تشيلسي الإنجليزي من التوقيع رسمياً مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي.

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مما جعل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد يعود من جديد للمحاولة للظفر بخدمات اللاعب رادجا ناينغولان, علماً بأن فريق مانشستر يونايتد كان قد حاول في خلال الأسبوع قبل الماضي بدأ التفاوض مع نادي روما بخصوص لاعبه, ولكن حينها رفضت إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا ذلك الأمر كما أكد مونشي المدير الرياضي لنادي روما بعدها مباشرة أن اللاعب رادجا ناينغولان ليس للبيع تماماً سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل القريب.

هذا وكان البلجيكي رادجا ناينغولان صاحب 29 عاماً قد ساهم في إنهاء فريقه روما الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي, وبالتالي فإن الفريق ضمن مشاركته بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل, كما سجل أيضاً 14 هدفاً رفقة فريقه في الكالتشيو.