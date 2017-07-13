توتنهام يواصل سعيه لحسم أولى صفقاته في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لا يزال يواصل سعيه لحسم أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث يرغب النادي اللندني في التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد أدريان سيلفا لاعب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير من أجل تدعيم صفوف فريقه تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل, والذي بات قريباً للغاية من الإنطلاق بعد شهر واحد فقط تحديداً من الآن, مما جعل جماهير السبيرز تقلق على فريقها ولو قليلاً في الموسم المقبل نظراً لعدم تعاقد الفريق حتى الآن مع أي لاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وبكل تأكيد لا يرتقي ذلك إلي طموحات وتطلعات جماهير نادي توتنهام هوتسبير وخاصة وأنها تأمل في أن ينجح فريقها في هذه المرة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك بعدما فشل في تحقيق اللقب خلال أخر موسمين بعد سقوطه في الأمتار الآخيرة من عمر السباق على اللقب.

هذا وأشارت صحيفة ذا صن أيضاً إلي أن العائق الأبرز الذي تجده إدارة نادي توتنهام هوتسبير في حسم صفقة البرتغالي أدريان سيلفا صاحب ال 28 عاماً أنه يمتلك عقداً مع فريقه الحالي سبورتينغ لشبونة يمتد حتى صيف عام 2021 م, وأيضاً بسبب عدم موافقة إدارة نادي سبورتينغ لشبونة على التخلي عن لاعبها البرتغالي, ليبقى الطريق الوحيد أمام نادي توتنهام هوتسبير لحسم الصفقة هو دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون يورو.