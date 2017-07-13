إيفرتون يُقدم عرضاً جديداً لسوانزي سيتي من أجل صانع ألعابه الأيسلندي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي قد قدم عرضاً جديداً إلي فريق سوانزي سيتي الإنجليزي وصلت قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع صانع ألعابه الأيسلندي غيلفي سيغوردسون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك خاصة بعدما غاب اللاعب عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض معسكرها الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, علماً بأن إدارة نادي سوانزي سيتي كانت قد أكدت مع نهاية الأسبوع الماضي أنها لن تتخلي عن لاعبها الأيسلندي سوى في حالة دفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

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ولكن يبدو الآن أن رغبة اللاعب نفسه هي التي ستحسم الصفقة وذلك لعدم رغبته في البقاء ضمن صفوف فريق سوانزي سيتي بعدما كان قد ساعده في الموسم الماضي على ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وتفادي الهبوط, إلا أن رغبة اللاعب في المشاركة مع فريق يُمكنه أن يُنافس على لقب البريمرليغ أو حتى يتواجد في المسابقات الأوروبية تبدو كبيرة للغاية.

ولعل سبب إختياره لفريق إيفرتون هو الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز, والذي أقنع اللاعب بدوره بمدى أهمية مشروع النادي في الموسم المقبل, حيث وضعت إدارة النادي هدفاً رئيسياً للفريق في الموسم القادم وهو إنهاء البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار وضمان التأهل في الموسم الذي يليه إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا, أما أبرز دليل على ذلك فهو التعاقدات الكبيرة التي قام النادي حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تعاقد مع 6 عناصر بارزة, وهم جوردان بيكفورد ودافي كلاسين وساندرو راميريز ومايكل كين وكوكو مارتينا والمخضرم واين روني.