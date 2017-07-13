صراع رباعي الأطراف من أجل مدافع يوفنتوس المخضرم

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الصراع بات كبيراً للغاية بين كلاً من أندية الدوري الإيطالي وتحديداً قطبي مدينة ميلانو فريق إنتر وغريمه وجاره فريق ميلان وأيضاً أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً فريق تشيلسي وفريق مانشستر سيتي, وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل محاولة الأندية إستغلال توتر العلاقة بين المدافع المخضرم والإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس منذ نهاية الموسم الماضي, والتي أدت إلي رغبة اللاعب في الرحيل عن مدينة تورينو في الصيف الحالي وذلك من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة في مسيرته الرياضية.

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ولكن ما هو مؤكد أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي لن تقوم في التفريط بلاعبها المخضرم بسهولة, حيث تُطالب إدارة نادي السيدة العجوز بدفع مبلغ 37 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب لأي نادي أخر, وذلك في حالة إستمر ليوناردو بونوتشي على إصراره على الرحيل من النادي في الصيف الحالي.

وكان المدافع ليوناردو بونوتشي قد ساهم في فوز فريقه يوفنتوس في الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي, وأيضاً فاز معه بلقب كأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي, كما ساهم أيضاً في وصوله إلي الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق ريال مدريد الإسباني.