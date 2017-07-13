مانشستر يونايتد يبدأ التحرك جدياً بإتجاه مدافع باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد بدأ المفاوضات رسمياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك خاصة بعدما تعاقد الفريق الباريسي يوم أمس الأربعاء مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس في صفقة إنتقال حر, مما جعل الإيفواري سيرج أورييه ليس له مكان في الفريق الباريسي في الموسم المقبل, ولكن ذلك الأمر كان وارداً حدوثه منذ نهاية الموسم الماضي بعدما أخبر سيرج أورييه الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق الباريسي بأنه يُريد الرحيل عن العاصمة الفرنسية باريس في الصيف الحالي.

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وبالرغم من أن فريق مانشستر يونايتد يمتلك في مركز الظهير الأيمن كلاً من الثنائي الإيطالي ماتيو دارميان والإكوادوري أنطونيو فالنسيا, إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق يرغب في تدعيم صفوف فريقه بالمزيد من العناصر البارزة وذلك من أجل الإستعداد الأمثل وبأفضل صورة ممكنة للموسم المقبل.

حيث ينتظر الفريق العديد من التحديات الصعبة والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وبقية الألقاب إن أمكن ذلك وهي السوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية, مما سيجعل الفريق يحتاج إلي وجود تشكيلة قوية سواء كانت التشكيلة الأساسية أو الإحتياطية حتى يضمن الفريق جاهزيته على مدار الموسم بأكمله.