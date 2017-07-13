فنربخشة يُبدي رغبته في التعاقد مع مهاجم تشيلسي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية تركية أن فريق فنربخشة التركي يرغب في التعاقد مع المهاجم البلجيكي الواعد ميتشي باتشواي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في إطار سعي النادي التركي لتدعيم صفوفه من أجل الموسم المقبل وحتى يكون قادراً على المنافسة وبقوة من جديد على لقب الدوري التركي رفقة كلاً من العملاقين فريق بيشكتاش وفريق غلطة سراي.

هذا ويُحاول فريق فنربخشة إستغلال الوضعية التي يمر بها المهاجم ميتشي باتشواي رفقة فريقه اللندني, حيث عانى المهاجم البلجيكي في الموسم الماضي من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم ولم يُشارك سوى في مباريات قليلة فقط, وذلك بسبب عدم ثقة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز في إمكانياته وقدرته على قيادة الخط الهجومي للفريق اللندني.

Advertisements

ومن جهة أخرى أيضاً يبدو رحيل المهاجم ميتشي باتشواي إلي فريق فنربخشة هو الحل الأمثل له على المستوى الشخصي, وخاصة في حالة لو أراد أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده بلجيكا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ولكن وفي الوقت ذاته ربما لن يقوم الآن فريق تشيلسي ومدربه أنطونيو كونتي بالتفريط في المهاجم ميتشي باتشواي, حيث أنه يُعتبر مهاجم الفريق الأساسي في الموسم المقبل نظراً لإقتراب رحيل المهاجم الإسباني دييغو كوستا عن صفوف البلوز في الميركاتو الصيفي الحالي وعدم تمكن فريق تشيلسي في المقابل من التعاقد مع أي مهاجم بديل حتى الآن.