برشلونة يقترب من التعاقد رسمياً مع ظهير بنفيكا الأيمن

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في إطار سعي المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي لتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر من أجل الإستعداد بشكل مثالي للموسم المقبل والذي أصبح على الأبواب وسينطلق تحديداً في شهر أغسطس المقبل.

وبذلك سيكون فريق برشلونة قد نجح في هزيمة فريق مانشستر يونايتد الذي أراد أيضاً الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي الواعد في الصيف الحالي, ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني بعدما وافقت إدارة نادي بنفيكا على عرض البارسا الآخير.

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هذا وكان البرتغالي نيلسون سيميدو صاحب ال 23 عاماً قد شارك رفقة فريقه بنفيكا في 47 مباراة في الموسم الماضي, وسجل برفقته هدفين وصنع أيضاً 12 هدفاً مما كان له الأثر الكبير في فوز فريقه بلقبي الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون فريق برشلونة قد بدأ التحرك بشكل جدي في الميركاتو الصيفي الحالي, حيث بات الفريق الكتالوني قريباً للغاية أيضاً من التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي باولينيو لاعب فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني.

لتبدأ الآن جماهير البارسا في التفاؤل بخصوص مستقبل فريقها في الموسم المقبل, والذي سيكون فيه الفريق الكتالوني مُطالباً من جانب أنصاره بإستعادة هيبته سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.