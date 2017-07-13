مدافع توتنهام يُعرب عن رغبته في الرحيل إلي قلعة أولد ترافورد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع ومتوسط الميدان الإنجليزي الواعد إريك داير لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بإتجاه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب هو أيضاً في التعاقد معه بناءً على رغبة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي إدارة نادي توتنهام هوتسبير لا ترغب تماماً في التفريط في لاعبها الإنجليزي الواعد صاحب ال 23 عاماً, وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في الفريق اللندني وأيضاً لعدم رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق السبيرز في التخلي عن لاعبه في الصيف الحالي.

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ومن جهته يُحاول المدرب جوزيه مورينيو أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة, حتى يكون الفريق جاهزاً على جميع الأصعدة وقادراً على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي, حيث سيُنافس الفريق على 5 جبهات مختلفة في الموسم المقبل وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في المقام الأول, ومن ثم يأتي بعدها ألقاب السوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ولكن العائق الأبرز أمام فريق مانشستر يونايتد لحسم الصفقة أن إريك داير يمتلك عقداً مع فريقه الحالي توتنهام هوتسبير يمتد حتى صيف عام 2021 م, والحالة الوحيدة التي يُمكن فيها الظفر بخدماته في الصيف الحالي هي بدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إٍسترليني, علماً بأن نادي توتنهام هوتسبير كان قد تعاقد معه منذ عامين مقابل 4 مليون جنيه إسترليني فقط.