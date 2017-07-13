ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر 2017 م

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تأهل فريق الزمالك إلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م, وذلك عقب فوزه على حساب نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الزمالك الضغط بقوة على منافسه فريق طلائع الجيش, وذلك من أجل تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر سهولة عليه مع الضغوطات الكبيرة التي يعيشها عقب إقصائه من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, ولكنه وجد أمامه خصماً عنيداً للغاية ومُنظماً بصورة جيدة من الناحية الدفاعية مما حرم أبناء القلعة البيضاء من تشكيل الخطورة على مرمى الحارس محمد عباس.

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ولكن ذلك لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة الثانية والثلاثين سنحت الفرصة المثالية أمام فريق الزمالك حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء, ليُنفذها مهاجمه حسام باولو ولكن الحارس محمد عباس تألق وتصدى لها بنجاح, وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن فريق الزمالك من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه ستانلي.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الزمالك عن تسجيل ثاني أهدافه من أجل حسم المباراة نهائياً, وعند الدقيقة السابعة والستين تحقق له ما أراد حينما سجل النيجيري معروف يوسف الهدف الثاني بطريقة رائعة وسط فرحة عارمة من الجهاز الفني للفريق والجماهير القليلة الحاضرة في المدرجات.

وعند الدقيقة السادسة والسبعين حسم فريق الزمالك الأمور تماماً بعدما أضاف لاعبه حسني فتحي الهدف الثالث, وبذلك حجز أبناء القلعة البيضاء مقعدهم في المربع الذهبي في طريقهم لمحاولة الفوز باللقب للموسم الخامس على التوالي.