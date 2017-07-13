مانشستر سيتي يتوصل إلي إتفاق مع توتنهام من أجل ظهيره الأيمن

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد مع ظهيره الأيمن الإنجليزي كايل والكر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن اللاعب الإنجليزي صاحب ال 27 عاماً سوف يتجه يوم الجمعة المقبل إلي مدينة مانشستر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في مقر النادي, على أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني إضافة إلي 5 مليون جنيه إسترليني إضافية في حالة نجاح اللاعب رفقة الفريق.

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ويأتي ذلك التحرك السريع من جانب إدارة نادي مانشستر سيتي بعدما فشل النادي في حسم صفقة الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس, والذي إنتقل رسمياً بدوره يوم أمس الأربعاء إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة إنتقال حر, مما أثار القلق بين أوساط جماهير نادي مانشستر سيتي بسبب عدم إمتلاك الفريق في الوقت الحالي لظهير أيمن وأيضاً لإمتلاكه فقط لظهير أيسر واحد فقط, وذلك بعدما تخلى النادي في الصيف الحالي عن الثلاثي باكاري سانيا وبابلو زاباليتا وغايل كليشي.

ولكن الأمر المؤكد أن الفريق سوف يقوم بتعويض ذلك في الأيام القليلة القادمة, حيث يرغب مدربه الإسباني بيب جوارديولا في التعاقد مع كلاً من الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والظهير الأيسر الإنجليزي ريان برتراند والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي.