موناكو في طريقه للحفاظ على مهاجمه الواعد في الموسم المقبل

Advertisements

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق موناكو الفرنسي بات في طريقه للحفاظ على مهاجمه الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالرغم من العروض الكثيرة المُغرية التي تم تقديمها له ولإدارة ناديه في الصيف الحالي حتى الآن من أعرق الأندية الأوروبية.

ولكن يبدو أن إدارة نادي موناكو قد نجحت في إقناع لاعبها الشاب في البقاء ضمن صفوف النادي على الأقل في الموسم المقبل, وخاصة وأنه يسبق كأس العالم في روسيا بعام واحد فقط والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م, مما يعني أنه في حالة بقائه ضمن صفوف فريق الإمارة فإنه سيضمن بذلك إستمراره في التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق بصفة دائمة وبالتالي تواجده ضمن قائمة منتخب بلاده فرنسا في المونديال.

Advertisements

هذا وكانت العديد من عمالقة القارة الأوروبية قد حاولوا الظفر بخدمات المهاجم كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي, ويأتي على رأسهم فريق ريال مدريد الإسباني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق أرسنال الإنجليزي, علماً بأن جميعهم قدم عروض خيالية لا يستطيع أن يرفضها أي لاعب أو نادي.

ولكن السبب الأبرز ربما في رفض المهاجم كيليان مبابي صاحب ال 18 عاماً الإنتقال لأي نادي من هذه الأندية هو خوفه من أن يكون حبيساً لمقاعد البدلاء, وذلك نظراً للنجوم التي يمتلكها كل فريق في صفوفه وتحديداً في مركز المهاجم الصريح.