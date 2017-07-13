إنتر يواصل رفضه التخلي عن لاعبه الكرواتي

Advertisements

أكد الإيطالي بييرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر الإيطالي أن النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش ليس للبيع لأي نادي مهما كان الثمن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, مُشيراً إلي أن إدارة النادي لم تنظر إلي أي من العروض التي تم تقديمها من أجل التعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي وخاصة عرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, وجاء ذلك من خلال تصريحات حصرية للمدير الرياضي لنادي إنتر لقناة سكاي سبورتس إيطاليا.

وبالرغم من تصريحات المدير الرياضي لنادي إنتر إلا أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن إدارة نادي إنتر رفضت عرض نادي مانشستر يونايتد الذي وصل قيمته إلي مبلغ 39 مليون جنيه إسترليني, ولكنها وفي مقابل ذلك تستعد للتفاوض في حالة وصلت قيمة العرض إلي مبلغ 48 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

ومن جهتها كانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت مؤخراً إلي أن الصفقة سوف يتم حسمها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل, على أن يتم تقديم اللاعب رسمياً كلاعباً في صفوف فريق مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلما حدث مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو, حتى يتمكن من الإلتحاق سريعاً بمعسكر فريقه الإعدادي قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

ومع كل هذه الأنباء فإن بكل تأكيد رغبة اللاعب نفسه سوف تكون هي الحاسمة للصفقة, وخاصة وأن الكرواتي إيفان بيريسيتش صاحب ال 28 عاماً يرغب في أن يكون مع فريق يُمكنه الفوز بالألقاب وأيضاً يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.