ميندي في طريقه للتعاقد رسمياً مع مانشستر سيتي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو الفرنسي حالياً قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك عقب تخلفه عن معسكر فريق الإمارة الإعدادي للموسم الجديد والذي يُقام في سويسرا.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الصفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني وذلك بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم أي حتى صيف عام 2021 م, على أن يتقاضى اللاعب الفرنسي راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

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ومن جهته يأمل الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في أن يتم حسم الصفقة بشكل سريع, وذلك قبيل سفر بعثة الفريق إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي للفريق تحضيراً للموسم المقبل.

وبذلك يكون فريق مانشستر سيتي قد بات قريباً من ضم عنصرين بارزين في ظرف أسبوع واحد, حيث إقترب أيضاً من الظفر بخدمات الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, علماً بأن فريق مانشستر سيتي سوف يبدأ معسكره الإعدادي بمواجهة ودية نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم بجاره فريق مانشستر يونايتد.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي في التعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو, والحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.