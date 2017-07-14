الكاف يعاقب “البدرى” بإيقافه مباراة وتغريمه 10 آلاف دولار أمريكى

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فرض غرامة على” حسام البدري”، مدرب النادي الأهلي، 10 آلاف دولار أمريكي، وإيقافه مباراة واحدة بعد مقاطعتها للمؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الاهلى والوداد المغربى بالمغرب بسبب حضور قناة “بي إن سبورتس” القطرية ورفضه الإدلاء بأى تصريحات صحفية لها.

وكان قد انسحب البدري من المؤتمر الصحفي بسبب وجود ميكروفون القناة على الطاولة والذى حاول مراراً أن يبعده أثناء إدلائه بتصريحات، ثم عاد بعد دقائق إلى مقر المؤتمر ولكنه قام بتغطية شعار الخاص بالقناة .

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ولُعبت المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دورى أبطال إفريقيا، وكانت قد انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 2 – 0.

ورفض “البدري” ولاعبو الفريق الأحمر الإدلاء بأي تصريحات صحفية لمراسل القناة معللاً بأن هذا موقف بلاده من الدولة صاحبة قنوات “بى ان سبورت” لذلك فعليه أن يحترم موقف بلاده وتكرر الموقف بعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في مدينة الإسكندرية .

ومن المعروف أن قنوات “بى ان سبورت ” القطرية هى صاحبة حقوق البث الحصرية للبطولة .

يذكر أن فى 5 يونيو الماضى، قامت السعودية والبحرين والإمارات ومصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ثم أعلنت الدول الأربعة عن إصدارها قائمة تضم 13 مطلباً لإنهاء الأزمة أحتوت على إغلاق قناة “الجزيرة” ووسائل إعلام أخرى ممولة من قطر.

بالإضافة إلى تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إيقاف دعمها للجماعات الإرهابية، ودفع تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المادية الكثيرة التى نتجت عن سياسات قطر وفقا لما وصفته الدول الأربع، وتنفي قطر كل هذه الاتهامات نفيا تاما وتعرب عن أسفها جراء هذا الحصار الذى أصبحت تعانيه لتقويض سيادتها.