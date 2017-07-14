لايبزيغ يواصل تمسكه بمتوسط ميدانه الغيني

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن فريق لايبزيغ الألماني لا يزال يواصل تمسكه بمتوسط ميدانه الغيني الواعد نابي كيتا, وذلك بعدما رفضت إدارة النادي الألماني عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني من فريق ليفربول الإنجليزي.

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها نادي لايبزيغ بيع لاعبه في الصيف الحالي لصالح نادي ليفربول, حيث كان نادي ليفربول قد قدم عرضاً في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع اللاعب الغيني, ولكن الرفض كان هو رد إدارة نادي لايبزيغ أيضاً حينها بالرغم من أن إدارة نادي ليفربول مستعدة لدفع أي ثمن مقابل الظفر بخدمات اللاعب الواعد.

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ويأتي إصرار فريق ليفربول على ضم اللاعب بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة للموسم المقبل, حيث ينتظر الفريق العديد من التحديات الصعبة والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً ضرورة الظهور بشكل جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في حالة تخطيه عقبة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة.

ومن جهته يُحاول فريق لايبزيغ الحفاظ على كامل ركائزه الأساسية في الموسم المقبل, وذلك من أجل تحقيق إنجاز جديد بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني خلف البطل فريق بايرن ميونخ.