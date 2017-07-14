ميلان يقترب من حسم أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق ميلان الإيطالي بات قريباً للغاية من حسم أبرز وأغرب صفقة له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالتعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن قيمة الصفقة سوف تصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني, على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 110 ألف جنيه إسترليني, ولعل السبب الأبرز في إتخاذ المدافع ليوناردو بونوتشي هذا القرار هو توتر العلاقة بينه وبين مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري وذلك منذ الدور الثاني من عمر الموسم الماضي.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سوف يكون بذلك فريق ميلان قد نجح في هزيمة كلاً من جاره فريق إنتر وفريق تشيلسي الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي, حيث كانوا جميعهم يرغبون في الظفر بخدمات المدافع المخضرم في الصيف الحالي, ولكن وبكل تأكيد فإن رغبة اللاعب هي التي ستحسم الصفقة في نهاية المطاف.

ولا شك أن مشروع فريق ميلان من أجل الموسم المقبل هو الدافع الرئيسي للمدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي, حيث قام النادي منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية بإستقطاب 7 عناصر بارزة حتى الآن, مما يعني أن الفريق سيكون طموحه هو المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي وليس مجرد العودة من جديد للتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه.