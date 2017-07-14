ريال مدريد يستعد للإعلان رسمياً عن ثالث صفقاته خلال ساعات

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني بات في طريقه إلي الإعلان رسمياً عن ثالث صفقة له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية اليوم الجمعة في الساعات القلية القادمة, وذلك بعدما توصل إلي إتفاق نهائي مع إدارة نادي ريال بيتيس من أجل الظفر بخدمات صانع ألعابه الإسباني الصاعد داني سيبايوس.

هذا وكان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام يوم الأثنين الماضي, ولكن الحسم تأخر بسبب عدم التوصل إلي إتفاق نهائي حول قيمة الصفقة, ولكن يبدو الآن أن جميع الأمور قد تم حسمها حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 15 مليون يورو, على أن يتم تقديم اللاعب بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل حتى يتمكن من الإلتحاق ببعثة الفريق الملكي المتواجدة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي تحضيراً للموسم المقبل.

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هذا ويُعد النجم الإسباني داني سيبايوس صاحب ال 20 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله, مما جعله محطاً لأنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية في الصيف الحالي وعلى رأسها كلاً من الغريمين ريال مدريد وبرشلونة, وخاصة وأنه ساهم في بلوغ منتخب إسبانيا نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في شهر يونيو الماضي, كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة بالرغم من خسارة المنتخب الإسباني أمام نظيره المنتخب الألماني وقتها.