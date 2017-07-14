ريال مدريد يُعلن رسمياً التعاقد مع نجم إسبانيا الواعد

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أعلن فريق ريال مدريد الإسباني منذ قليل عن تعاقده رسمياً مع صانع الألعاب الإسباني الواعد داني سيبايوس قادماً من صفوف فريق ريال بيتيس الإسباني, وذلك بعقد يمتد لمدة 6 مواسم سيقضيها في البيت الملكي بعدما توصلت إدارة نادي ريال مدريد إلي إتفاق مع إدارة نادي ريال بيتيس حول قيمة الصفقة والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 15 مليون يورو.

هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام في ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم الخميس الموافق ال 20 من شهر يوليو الحالي وذلك من خلال مؤتمر صحفي سيعقده فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي رفقة اللاعب, على أن يلتحق اللاعب بمعسكر فريقه الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الذي يليه مباشرة من أجل الإستعداد للموسم المقبل والذي سينطلق رسمياً بالنسبة للفريق الملكي في مطلع شهر أغسطس المقبل.

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وبذلك يكون الفريق الملكي قد نجح في حسم ثالث صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد مع المدافع الإسباني الواعد فاليخو والذي يُطلق عليه خليفة المدافع البرتغالي كيبلير بيبي, وأيضاً تعاقد الميرنغي مع الظهير الأيسر الإسباني الواعد تيو هيرنانديز قادماً من صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ويأتي كل ذلك في إطار سعي الفريق الملكي للتتويج بجميع الألقاب الممكنة في الموسم المقبل, حيث يُنافس الميرنغي على 6 جبهات مختلفة وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.