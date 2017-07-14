يوفنتوس يُبدي رغبته في التعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً علة رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق السيدة العجوز وخاصة بعدما فشل الفريق في الظفر بخدمات متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق يوفنتوس سيجد منافسة شرسة من أجل الظفر بخدمات اللاعب الصربي من جانب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, حيث أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في وقت سابق عن رغبته في ضم الصربي نيمانيا ماتيتش إلي صفوف فريقه في الصيف الحالي, وذلك نظراً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وأيضاً بسبب العلاقة القوية التي تجمع بينهما عندما كان جوزيه مورينيو مدرباً سابقاً لفريق تشيلسي.

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ولكن ما هو مؤكد الآن أن فريق تشيلسي لن يتخلى عن لاعبه الصربي صاحب ال 28 عاماً إلا في حالة واحدة فقط, وهي أن يتعاقد رسمياً مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي.

ومن جهتها كانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت يوم أمس الخميس إلي أن تشيلسي قد حسم صفقة اللاعب الفرنسي, على أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام اليوم الجمعة, علماً بأن بعض التقارير الآخرى قد أشارت أيضاً في صباح اليوم الجمعة إلي أن تيموي باكايوكو في طريقه للتعاقد رسمياً مع فريق مانشستر يونايتد, ليبقى الجميع الآن في حالة تأهب في إنتظار الإعلان الرسمي عن وجهة اللاعب الفرنسي المقبلة.