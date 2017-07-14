بطل أوروبا يواصل سعيه لتدعيم صفوفه في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد بدأ في التفكير جدياً في التعاقد مع الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي والذي يُحاول تعويض الرحيل المرتقب للظهير الأيمن البرازيلي دانيلو إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في الصيف الحالي.

حيث أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المدرب زين الدين زيدان يُحاول أن يتعاقد مع لاعب يُمكنه أن يُساند الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال في الموسم المقبل, حتى يتبادل كلاهما الأدوار على مدار الموسم بأكمله وذلك نظراً لآن الفريق الملكي سوف يُنافس في الموسم المقبل على 6 جبهات مختلفة.

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وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية, مما يعني أن الفريق في حاجة ماسة لتواجد تشكيلة في غاية القوة برفقته طوال الموسم سواء التشكيلة الأساسية أو التشكيلة الإحتياطية, حتى يتمكن من المنافسة على جميع الألقاب الممكنة وخاصة وأنه يرغب في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

هذا ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الملكي مفاوضاته الرسمية مع فريق باريس سان جيرمان عقب إنتقال البرازيلي دانيلو رسمياً إلي صفوف فريق تشيلسي, ولعل ما سيجعل الفريق الباريسي يقبل التفاوض هو أنه تعاقد منذ يومين مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس, وبذلك يُصبح لديه في مركز الظهير الأيمن 3 لاعبين وهو ما يعني أنه سيتخلي عن لاعب منهم في الصيف الحالي.