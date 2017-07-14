الإتحاد الإسباني يُعلن رسمياً عن موعد إنطلاقة الموسم الجديد

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أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً عن موعد إنطلاقة الموسم المحلي الجديد في إسبانيا 2017 – 2018 م, وذلك في إنتظار إجراء قرعة كلاً من الدوري الإسباني وقرعة كأس ملك إسبانيا في الأيام القليلة القادمة.

وقام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بتحديد موعد كلاً من موقعتي الكلاسيكو في إفتتاح الموسم وذلك في إطار بطولة كأس السوبر الإسباني, حيث ستُقام موقعة الذهاب على ملعب الكامب نو حينما يستقبل فريق برشلونة غريمه فريق ريال مدريد وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل, على أن تكون موقعة الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو وذلك في اليوم السادس عشر من شهر أغسطس المقبل.

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أما إنطلاقة الدوري الإسباني فسوف تكون في اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس المقبل, على أن تُقام الجولة الآخيرة من عمر الليغا الإسبانية في يوم 20 من شهر مايو في العام المقبل 2018 م, وذلك حتى يتسنى للمنتخب الإسباني كامل الوقت من أجل التحضير بشكل مثالي من أجل خوض غمار بطولة كأس العالم في روسيا والتي ستنطلق في شهر يونيو من عام 2018 م.

كما قام الإتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً بتحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا, والتي ستكون في يوم 21 من شهر إبريل من العام المقبل 2018 م, أما العطلة الدولية الأولى للموسم المحلي فسوف تكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل, حيث سيخوض حينها المنتخب الإسباني لقائين في غاية الأهمية في تصفيات كأس العالم أمام كلاً من منتخبي إيطاليا وليشتنشتاين.