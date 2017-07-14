تعرف على أبرز مواجهات الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م عن مواجهات نارية ستؤدي لإقصاء أندية كبيرة قبيل الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة وليس فقط دور المجموعات, وذلك عقب القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل في مقر الإتحاد الأوروبي في سويسرا.

وفي أبرز المواجهات سيصطدم فريق نيس الفرنسي بنظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي في مباراة مرتقبة للغاية, ولا شك أن الأمر السئ أن أحدهما سيُودع المسابقة بشكل مُبكر للغاية بالرغم من الموسم الرائع الذي قدمه كلاهما على المستوى المحلي في الموسم الماضي, وخاصة فريق نيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي, علماً بأنه نافس على لقب الدوري مع كلاً من فريقي موناكو وباريس سان جيرمان حتى الأمتار الآخيرة.

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أما فريق أياكس أمستردام فكان مُنافساً شرساً على لقب الدوري الهولندي حتى الأسبوع الآخير من عمر الدوري, ولكن فريق فينورد روتردام تمكن من التتويج باللقب في نهاية المطاف, علماً بأن فريق أياكس أمستردام كان قريباً للغاية أيضاً من تحقيق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي ولكنه خسر في المباراة النهائية أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة وقتها.

وفي مواجهة أخرى في الدور ذاته سيواجه فريق دينامو كييف الأوكراني نظيره فريق يونغ بويز السويسري, ويواجه فريق أيك أثينا اليوناني نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي, كما يواجه فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره فريق إسطنبول باشاكشهير التركي, فيما سينتظر فريق سيلتك الإسكتلندي في حالة تأهله إما فريق دوندالك الإيرلندي أو فريق روزنبورغ النرويجي.