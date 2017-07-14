مورينيو في طريقه للتخلي عن مدافعه الإنجليزي

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات في طريقه للتخلي عن مدافعه الإنجليزي المخضرم كريس سمالينغ خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب في الموسم الماضي مما كان له الأثر الكبير على الفريق في مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو الأمر الذي لن يرغب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أن يتكرر في الموسم المقبل, وخاصة مع التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي, حيث سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة وبقوة على لقب البريمرليغ في المقام الأول بعدما غاب اللقب عن خزائنه منذ رحيل أسطورته التدريبية السير أليكس فيرغسون.

Advertisements

ومن جهة أخرى ترغب الجماهير أيضاً في أن يظهر فريقها بصورة جيدة للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا ولم لا المنافسة أيضاً على اللقب بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً, بعدما غاب الفريق عن المسابقة في العام الماضي وهو ما لم تعتاد عليه جماهير مسرح الأحلام أولد ترافورد, كما سيكون فريق مانشستر يونايتد أيضاً على موعد مع مباراة كأس السوبر الأوروبي في إنطلاقة الموسم, حيث سيصطدم بفريق ريال مدريد الإسباني أفضل فريق في القارة الأوروبية والعالم.

وإضافة لذلك فإنه سيكون مُنافساً على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.