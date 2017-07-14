أرسنال يفتقد خدمات لاعبه الكوستاريكي طوال الدور الأول

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تلقت جماهير فريق أرسنال الإنجليزي خبراً مُزعجاً في صباح اليوم الجمعة بعدما تأكد غياب اللاعب الكوستاريكي الواعد جويل كامبل عن صفوف الفريق اللندني طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم المقبل, وذلك عقب إصابته في الركبة رفقة منتخب بلاده كوستاريكا في المباراة التي جمعته بنظيره منتخب كندا في بطولة الكأس الذهبية.

ليؤكد بعدها مباشرة الجهاز الطبي للمنتخب الكوستاريكي أن اللاعب جويل كامبل صاحب ال 25 عاماً يحتاج إلي تدخل جراحي لعلاج الإصابة في ركبته بشكل سريع, علماً بأن ذلك سوف يُكلفه الغياب عن الملاعب لمدة تصل إلي 6 أشهر, مما يعني غيابه عن صفوف منتخب بلاده كوستاريكا في الفترة المقبلة الحاسمة في مشوار المنتخب في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م.

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وإضافة لذلك فإنه سيغيب بالتالي عن صفوف فريقه أرسنال, مما يعني أنه بات مُهدداً من جديد لفقدان مكانه في الفريق اللندني حتى وإن عاد إلي صفوف الفريق في مطلع العام المقبل 2018 م أي مع إنطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم, علماً بأن الكوستاريكي جويل كامبل كان مُعاراً في الموسم الماضي إلي صفوف فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وحول إصابته أعرب الكوستاريكي جويل كامبل عن أسفه الشديد لتعرضه لتلك الإصابة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, مُشيراً إلي أن هذا النوع من الإصابات يُعتبر معقداً للغاية نظراً للفترة الطويلة التي يضطر فيها اللاعب إلي الإبتعاد عن الملاعب من أجل تلقي العلاج, مُتمنياً في الوقت ذاته أن يتمكن من العودة سريعاً وبأفضل صورة ممكنة.