لاعب بنفيكا يصل إلي إقليم كتالونيا من أجل التوقيع رسمياً مع برشلونة

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وصل الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي سابقاً إلي مدينة برشلونة في صباح اليوم الجمعة, وذلك تمهيداً لتوقيعه رسمياً مع فريق برشلونة الإسباني في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 35 مليون يورو, علماً بأن إدارة النادي الكتالوني قد توصلت مساء يوم أمس الخميس إلي إتفاق نهائي مع نادي بنفيكا من أجل حسم الصفقة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب البرتغالي اليوم للفحوصات الطبية اللازمة عقب عملية توقيعه للعقد, ومن ثم يتم تقديمه بعدها بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام على أن ينضم بعدها لمعسكر الفريق الكتالوني والذي يستعد للسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض معسكره الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والذي سينطلق رسمياً بالنسبة للفريق الكتالوني مع مطلع شهر أغسطس المقبل من بوابة كأس السوبر الإسباني حينما يلتقي غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو ذهاباً وإياباً.

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وبذلك يكون فريق برشلونة قد نجح في حسم أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما فشل في حسم أربعة صفقات في الميركاتو الصيفي والتي تمثلت في متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين لاعب فريق أرسنال الإنجليزي والمدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

لتبقى الآن جماهير البارسا في حالة تأهب قبيل حسم الصفقة الثانية وذلك من خلال التعاقد قريباً مع متوسط الميدان البرازيلي باولينيو لاعب فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني.