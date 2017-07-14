أرسنال يقترح صفقة تبادلية على جاره اللندني تشيلسي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد إقترح على جاره اللندني فريق تشيلسي صفقة تبادلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, والتي ستتضمن إنتقال الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين إلي صفوف فريق تشيلسي وإنتقال متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش إلي صفوف فريق أرسنال.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في التعاقد مع لاعب أرسنال أليكس أوكسليد تشامبرلين في الصيف الحالي, مما جعل إدارة نادي أرسنال تُفكر في طلب مقابل معقول من أجل إتمام الصفقة, وخاصة وأن فريق أرسنال في حاجة ماسة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل من أجل المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولا شك أيضاً أن إقتراب تعاقد فريق تشيلسي اليوم الجمعة مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي, سوف يجعل إدارة نادي البلوز برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش توافق على رحيل لاعبها الصربي نيمانيا ماتيتش لأي فريق, ولكن ربما العائق الأبرز الذي ستواجهه حينها رغبة اللاعب نفسه الذي يُريد الإنضمام إلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رفقة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبالرغم من كل تلك الأنباء السابقة إلا أن الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين متواجد حالياً في أستراليا رفقة بعثة فريقه أرسنال, وذلك في معسكر الفريق اللندني في إطار تحضيره للموسم المقبل, كما أنه قد شارك أيضاً في المباراة الودية الأولى لفريقه في المعسكر والتي فاز بها الفريق اللندني بثنائية نظيفة أمام فريق سيدني الأسترالي.