ميلان يتعاقد رسمياً مع مدافع يوفنتوس المخضرم بونوتشي

أعلن فريق ميلان الإيطالي عن تعاقده رسمياً مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني ليستمر بذلك فريق الروسونيري في حملته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوفه تحضيراً للموسم المقبل.
وكان المدافع الإيطالي المخضرم قد وصل منذ ساعات قليلة إلي مدينة ميلانو, وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم التوقيع على عقده مع فريق ميلان وتقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام, على أن يلتحق بعد ذلك اللاعب ببعثة فريقه الجديد التي وصلت الصين في صباح اليوم الجمعة من أجل خوض المعسكر الصيفي تحضيراً للموسم المقبل.
وبذلك يكون فريق ميلان قد حسم ثامن صفقة له في الميركاتو الصيفي الحالي, حيث تعاقد حتى الآن مع المدافع الأرجنتيني موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني والمدافع الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي, والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا, وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني والمهاجم البرتغالي الواعد أندري غوميز قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي والمهاجم الإيطالي فابيو بوريني قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي.
ليتأكد بذلك أن فريق الروسونيري سوف يكون مُنافساً قوياً في الموسم المقبل على لقب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس حامل اللقب, وليس فقط هدفه العودة من جديد للتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه.
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