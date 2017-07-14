توتنهام يجد البديل المناسب لظهيره الأيمن كايل والكر

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد وجد البديل الأمثل لظهيره الأيمن الإنجليزي كايل والكر, والذي سيرحل بدوره إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ليضع فريق توتنهام هوتسبير عينه على الظهير الأيمن البرتغالي ريكاردو بيريرا لاعب فريق بورتو البرتغالي والذي كان مُعاراً في أخر موسمين إلي صفوف فريق نيس الفرنسي, علماً بأنه تألق هناك رفقة فريق الجنوب الفرنسي بصورة لافتة ولعل أبرز دليل على ذلك أنه ساهم في إنهاء الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي, وبالتالي ضمن الفريق تأهله إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإن كان ذلك من بوابة الدور التمهيدي من عمر المسابقة.

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هذا وقد أشارت التقارير أيضاً إلي أنه في حالة أراد نادي توتنهام هوتسبير حسم الصفقة لصالحة بشكل نهائي, سيكون عليه دفع مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي الواعد في الصيف الحالي, وربما ما سيجعل إدارة نادي توتنهام هوتسبير لا تُمانع أن تدفع ذلك المبلغ هو رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق السبيرز في ضم اللاعب إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك في إطار سعي الفريق اللندني للمنافسة في الموسم المقبل وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً الظهور بصورة جيدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي المنافسة على لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.