مانشستر سيتي يتعاقد رسمياً مع ظهير توتنهام الأيمن

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أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم سيقضيها اللاعب في مدينة مانشستر, على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك يكون فريق مانشستر سيتي قد نجح في إتمام ثالث صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي الحالي, بعدما كان قد تعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي والحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, وذلك في إنتظار حسم رابع صفقاته في الصيف الحالي خلال الأيام القليلة القادمة بالتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو.

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وعقب توقيعه للعقد أعرب الإنجليزي كايل والكر عن سعادته البالغة بالإنضمام إلي فريق كبير مثل فريق مانشستر سيتي, مُشيراً إلي أنه متحمس للغاية من أجل إنطلاقة الموسم المقبل حتى يتمكن من المشاركة رفقة الفريق في المنافسات الرسمية, كما أشاد أيضاً بالإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي مؤكداً بأنه يُعد واحداً من أفضل المدربين على مستوى العالم.

هذا وكان فريق مانشستر سيتي قد خرج من الموسم الماضي دون أن يتمكن من الفوز بأي لقب, مما جعل إدارة ناديه تتحرك بشكل جدي في الصيف الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق بحثاً عن الألقاب من جديد.