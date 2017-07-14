ملخص مباراة ليفربول وويغان أتليتك الودية

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سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره فريق ويغان أتليتك الإنجليزي على ملعب نادي ويغان, وذلك في إطار المباراة الودية التي جمعت بين الطرفين في إطار المعسكر الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق ليفربول منذ اللحظات الأولى وحاول تسجيل هدف بشكل مُبكر حتى يتمكن من تحقيق ثاني إنتصار له في معسكره الصيفي, ولكن المفاجأة حدثت عند الدقيقة الحادية والعشرين حينما تمكن فريق ويغان أتليتك من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه أليكس جيلبي عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الريدز.

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ولكن فريق ليفربول لم يستسلم لتأخره في النتيجة وإستمر في ضغطه على منافسه بحثاً عن تعديل النتيجة ومن ثم قلب الطاولة على منافسه, وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن فريق ليفربول من إدراك التعادل وذلك عبر نجمه الجديد الفرعون المصري محمد صلاح.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول 10 تغييرات كاملة على تشكيلة فريقه الأساسية, وذلك من أجل إعطاء الفرصة لجميع عناصر الفريق لإثبات أنفسهم قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, ولكن ذلك كان له الأثر السلبي بشكل واضح على سيناريو المباراة وخاصة أيضاً وأن فريق ويغان أتليتك قام هو الآخر بإجراء العديد من التغييرات على صفوفه, لتذهب المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين.