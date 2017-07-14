بايرن ميونخ يُعير لاعبه الجديد إلي هوفنهايم

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أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن إنتقال لاعبه الألماني الواعد سيرجي جنابري إلي صفوف فريق هوفنهايم الألماني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة, وذلك بناءً على رغبة شخصية من اللاعب نفسه الذي أراد أن يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل تحديداً, حتى يتمكن من أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده ألمانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تعاقد مع الألماني سيرجي جنابري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات, ولكن اللاعب يُدرك جيداً بأنه لن يتمكن من حجز مكانه بصفة أساسية رفقة الفريق البافاري في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظراً للعدد الكبير من النجوم المتواجدين في الفريق في الوقت الحالي.

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ويُعد الموسم الماضي هو الأفضل على المستوى الشخصي بالنسبة للواعد سيرجي جنابري صاحب ال 22 عاماً, حيث كان مُعاراً إلي صفوف فريق فيردر بريمن الألماني ولكنه شارك رفقة الفريق في 23 مباراة وسجل معه 11 هدفاً, مما جعل الفريق البافاري يتحرك بشكل سريع بإتجاهه عقب نهاية الموسم مباشرة.

ومن جهتها تأمل جماهير نادي بايرن ميونخ في أن يعود اللاعب إلي صفوف الفريق في الموسم بعد المقبل بصورة أقوى من الوقت الحالي, وخاصة مع إقتراب نهاية مشوار كلاً من الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريان روبين في عالم كرة القدم.