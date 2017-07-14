تشيلسي يتأكد من خسارة عنصرين هامين قبل إنطلاقة الموسم المقبل

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد تأكد من رحيل كلاً من الثنائي المهاجم الإسباني دييغو كوستا ومتوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما غاب كلاهما عن التدريبات الجماعية للفريق اللندني منذ عودته من عطلته الصيفية.

وبعد تأكد غيابها أيضاً عن معسكر الفريق الصيفي الذي سينطلق من الأسبوع المقبل في كلاً من دولتي الصين وسنغافورة, بات رحيلهما الآن عن العاصمة الإنجليزية لندن أمراً غير مشكوكاً فيه على الإطلاق.

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فمن جهته يبدو أن الإسباني دييغو كوستا في طريقه للعودة من جديد إلي أحضان ناديه القديم أتليتكو مدريد الإسباني مع إعارته طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم المقبل, على أن يستعيد خدماته مع مطلع الدور الثاني عندما تنتهي عقوبة الإيقاف التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق نادي أتليتكو مدريد والتي حرمته من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

أما الصربي نيمانيا ماتيتش فقد تأكد رحيله عقب إقتراب البلوز من التعاقد رسمياً مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 39,7 مليون جنيه إسترليني, لتبدو الآن جميع الأبواب مفتوحة بالنسبة للصربي نيمانيا ماتيتش للإنتقال إلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رفقة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.