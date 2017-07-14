لاتسيو يقترب من التعاقد رسمياً مع لاعب ليفربول

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق لاتسيو الإيطالي بات قريباً للغاية من التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي لوكاس ليفا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 5 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لن يقف عائقاً في وجه لاعبه البرازيلي لوكاس ليفا في حالة أراد الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي, وذلك نظراً لآنه لا يُعتبر واحداً من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم المقبل, وهو الأمر ربما الذي سيدفع البرازيلي لوكاس ليفا للموافقة على عرض نادي لاتسيو وخاصة وأنه يرغب في المشاركة في الموسم المقبل أساسياً بصفة دائمة, حتى يتمكن من الإنضمام إلي قائمة منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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ومن جهته يرغب فريق لاتسيو ومدربه الإيطالي سيموني إنزاغي في تعويض رحيل قائد فريق النسور الأرجنتيني لوكاس بيليا, والذي بات على مشارف التوقيع رسمياً مع فريق ميلان الإيطالي في الصيف الحالي, مما يجعل فريق لاتسيو في حاجة لتواجد لاعب لديه خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية مثل لوكاس ليفا في صفوفه في الموسم المقبل, وخاصة وأن فريق النسور يرغب في التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.