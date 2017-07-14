مدرب إيفرتون يعترف بعدم وضوح الصورة حول مستقبل نجم الفريق

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إعترف الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي بأن مستقبل نجم فريق التوفيز صانع الألعاب الإنجليزي الواعد روس باركلي ليس واضحاً حتى الآن, مُشيراً في الوقت ذاته أن غياب اللاعب عن بعثة الفريق المتواجدة حالياً في دولة تنزانيا بسبب عدم جاهزيته من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات.

ولكن وبكل تأكيد لا تبدو الأمور بهذه البساطة فالجميع في مدينة ليفربول وخاصة أنصار فريق إيفرتون يُدركون جيداً أن النجم روس باركلي يرغب في الرحيل عن صفوف فريق التوفيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بسبب رغبة اللاعب الذي أكد عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة أنه يُريد الإنتقال إلي فريق يُمكنه أن يفوز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولكن العائق الأبرز الآن ربما في خروج اللاعب من قلعة غوديسون بارك في الصيف الحالي هو أنه يمتلك عقداً مع فريقه إيفرتون ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م, مما يعني أن إدارة النادي لن تُفرط في خدماته بسهولة مثلما حدث مع زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الذي إنتقل منذ أيام قليلة إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ولعل أبرز الأندية التي طلبت التعاقد مع الإنجليزي الواعد روس باركلي صاحب ال 23 عاماً كان فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي, ولكن إدارة نادي إيفرتون أكدت أنه لا مجال للتخلي عن لاعبها الواعد سوى في حالة دفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.