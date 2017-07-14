مدرب بيرمنغهام يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب أرسنال وتشيلسي السابق

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإنجليزي المخضرم هاري ريدناب مدرب فريق بيرمنغهام سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر الإنجليزي المخضرم أشلي كول لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الإنجليزي أشلي كول في الملاعب وتحديداً في الملاعب الإنجليزية, حيث سبق لأشلي كول وأن كان لاعباً رفقة كلاً من فريق أرسنال وجاره اللندني تشيلسي, كما سبق له أيضاً وأن فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً لقب دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وهو الأمر الذي قد يُساعد فريق بيرمنغهام سيتي في العودة من جديد إلي أحضان البريمرليغ في الموسم بعد المقبل, حيث سيُنافس الفريق في الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي, ولكن العائق الأبرز الذي سيجده فريق بيرمنغهام سيتي أمامه من أجل حسم صفقة المخضرم أشلي كول صاحب ال 36 عاماً, أنه لا يزال يمتلك سنة واحدة على نهاية عقده مع فريقه الأمريكي وإضافة لذلك فإن إدارة نادي لوس أنجلوس جالاكسي تدرس حالياً إمكانية تقديم عقد جديد لأشلي كول لعام إضافي مع الفريق.

وفي حالة فشل فريق بيرمنغهام سيتي في حسم الصفقة فسيكون هو ثاني لاعب مخضرم يفشل الفريق في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما فشل في الظفر بخدمات المدافع الإنجليزي المخضرم جون تيري لاعب فريق تشيلسي سابقاً والذي إنتقل في الصيف الحالي إلي صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.