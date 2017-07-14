إشبيلية يقترب من حسم صفقة جناح مانشستر سيتي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق إشبيلية الإسباني بات على مشارف التوقيع رسمياً مع الجناح الإسباني المخضرم نوليتو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء في صيف العام المقبل 2018 م.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة سوف تصل إلي مبلغ 7,9 مليون جنيه إسترليني فقط, مما يعني أن فريق مانشستر سيتي لم يستفد تماماً بخدمات اللاعب الإسباني الذي كان قد تعاقد معه في صيف العام الماضي 2016 م قادماً من صفوف فريق سيلتا فيغو الإسباني, وذلك في صفقة وصلت قيمتها حينها إلي مبلغ 13,8 مليون جنيه إسترليني.

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وبالرغم من أن الإسباني نوليتو صاحب ال 30 عاماً قد تألق مع فريق مانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي, إلا أنه عانى بشكل كبير في الدور الثاني من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء لعدم ثقة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في إمكانياته, علماً بأن نوليتو قد سجل رفقة فريقه 10 أهداف وصنع هدفين أخرين في الموسم الماضي.

ولا شك أن ذلك لا يرقى إلي تطلعات وطموحات نوليتو بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م, ومن أجل تحقيق ذلك الهدف فإن عليه المشاركة أساسياً بصفة دائمة طوال الموسم المقبل وهو ما لم يُمكن تحقيقه مع فريق مانشستر سيتي بكل تأكيد.