يوفنتوس ينضم إلي ليفربول في الصراع من أجل مدافع لاتسيو

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي قد إنضم إلي الصراع رفقة فريق ليفربول الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي الواعد ستيفان دي فري لاعب فريق لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بعدما رحل عن فريق اليوفي رسمياً يوم أمس الجمعة مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي بإتجاه فريق ميلان الإيطالي, مما جعل فريق السيدة العجوز في حاجة ماسة للتعاقد مع مدافع يمتلك إمكانيات كبيرة والتي من شأنها تجعله قادراً على أن يكون ضمن صفوف فريق كبير مثل فريق يوفنتوس.

Advertisements

ولكن وفي الوقت ذاته كانت إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي تُدرك جيداً أن رحيل مدافع الفريق ليوناردو بونوتشي ليس إلا مجرد مسألة وقت فقط, وذلك عقب الخلاف الكبير الذي حدث بينه وبين الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب الفريق في شهر فبراير الماضي, ولكن بكل تأكيد لم يتوقع أحد أن ينتقل ليوناردو بونوتشي إلي فريق ميلان غريم اليوفي التقليدي.

ومن جهته كان المدافع الهولندي ستيفان دي فري صاحب ال 25 عاماً قد تألق بصورة لافتة في الموسم الماضي رفقة فريقه الحالي لاتسيو, حيث ساعد الفريق على إنهاء الموسم في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي وبالتالي ضمن الفريق تأهله في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي, مما جعل العديد من كبار الأندية الأوروبية ترغب في الظفر بخدماته في الصيف الحالي.