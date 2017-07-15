أتليتكو مدريد يستمر في نشاطه المتواصل في الميركاتو الصيفي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق أتليتكو مدريد الإسباني لا يزال مُستمراً في نشاطه الكبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالرغم من العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحقه والتي حُرم على إثرها من إجراء أي تعاقدات في الصيف الحالي, لتبقى الطريقة الوحيدة أمامه لإتمام الصفقات هو بإعارة أي لاعب يتعاقد معه حتى مطلع العام المقبل وتحديداً خلال فترة الإنتقالات الشتوية عقب إنتهاء فترة العقوبة.

وكان فريق الروخي بلانكوس قد نجح في حسم أولى صفقاته بشكل رسمي في الأسبوع الماضي, وذلك بعدما تعاقد مع الجناح الإسباني المخضرم فيكتور فيتولو قادماً من صفوف فريق إشبيلية الإسباني, على أن تتم إعارته طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم المقبل إلي صفوف فريق لاس بالماس الإسباني.

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أما ثاني الصفقات الرسمية التي إقترب من حسمها أيضاً بنسبة كبيرة للغاية, فهي صفقة إنتقال المهاجم الإسباني دييغو كوستا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي إلي صفوف فريق الروخي بلانكوس, لتبقى الآن بعض التفاصيل البسيطة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة حيث يُحاول الأتليتي في الوقت الحالي أن يجد فريقاً يُمكن أن يُعير المهاجم دييغو كوستا إليه في الدور الأول من عمر الموسم.

ويأتي ذلك في إطار سعي فريق الروخي بلانكوس تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني للعودة من جديد في الموسم المقبل من أجل المنافسة وبقوة على الألقاب.