مورينيو يعترف برغبته في التعاقد مع السلطان من جديد

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إعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه يرغب في التعاقد مجدداً مع المهاجم السويدي المخضرم السلطان زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وتحديداً في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2017 م.

ويأتي ذلك مع تحسن حالة السلطان إبراهيموفيتش بشكل كبير من الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي, حيث كان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد تعرض إلي إصابة خطيرة بقطع في أربطة الركبة في شهر إبريل الماضي, مما أدى إلي خضوعه إلي عملية جراحية ناجحة بعدها مباشرة ولكن الجهاز الطبي لفريق مانشستر يونايتد أكد أن مستقبل اللاعب بات غير معلوماً وأن السلطان ربما سيكون جاهزاً من جديد للعودة إلي الملاعب في مطلع العام المقبل وتحديداً في شهر يناير.

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ولكن وفي الوقت الحالي ومع إستمرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في التماثل للشفاء بصورة كاملة, بدأت العديد من الأندية تلهث ورائه من أجل الظفر بخدماته حتى لو كان ذلك مقابل 6 أشهر فقط نظراً لمعرفة الجميع بما يستطيع السلطان إبراهيموفيتش أن يفعله في مثل هذه الفترة البسيطة.

ولعل من أبرز تلك الأندية الراغبة في خدماته هو فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي وفريق يوفنتوس الإيطالي, مما دفع المدرب جوزيه مورينيو إلي التأكيد على أن إدارة نادي مانشستر يونايتد سوف تنتظر حتى شهر ديسمبر المقبل, فإذا بدا السلطان إبراهيموفيتش قادراً على المشاركة مرة أخرى على المستوى العالي فحينها سيتم تقديم له عرض جديد يُبقيه في قلعة أولد ترافورد.