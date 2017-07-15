تشيلسي يقترب من التعاقد رسمياً مع مهاجم بوروسيا دورتموند

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كشفت صحفية ميرور الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الذي يرغب في تعويض رحيل مهاجمه الإسباني دييغو كوستا, والذي بات قريباً بدوره من الإنتقال في الصيف الحالي إلي صفوف فريقه السابق أتليتكو مدريد الإسباني.

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هذا ويأمل أنصار نادي تشيلسي في أن تتم الصفقة دون حدوث أي مفاجأت في اللحظات الآخيرة, مثلما حدث في صفقة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني والذي قرر عدم الرحيل عن البيت الملكي في نهاية المطاف, وأيضاً ما حدث في صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي سابقاً والذي خطفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل توقيعه مع البلوز.

ولعل ما يُثير القلق لدي أنصار نادي تشيلسي أن المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ تُطارده العديد من كبار الأندية الأوروبية, وعلى رأسها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً كلاً من فريقي مانشستر سيتي وليفربول, مما يجعل جميع الإحتمالات واردة بالرغم من أنه قد يكون الحل الهجومي الآخير أمام فريق تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي, ففي حالة خسارة الصفقة سيدخل البلوز الموسم الجديد وهو يملك في صفوفه مهاجم وحيد وهو البلجيكي ميتشي باتشواي.