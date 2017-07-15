موعد أبرز المباريات الودية اليوم السبت 15-7-2017

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تواصل الأندية الأوروبية بمختلف أحجامها تحضيراتها المستمرة من أجل الإستعداد لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, وفي إطار معسكرات الأندية الصيفية يخوض كل نادي العديد من المباريات الودية من أجل تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية, وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات الودية التي تُقام اليوم السبت 15-7-2017 م.

ففريق أرسنال الإنجليزي وفي إطار معسكره في دولة أستراليا يواجه نظيره فريق ويسترن سيدني الأسترالي, وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة, وفي مباراة أخرى يواجه فريق إنتر الإيطالي نظيره فريق نورنبيرغ الألماني وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي مباراة أخرى يصطدم فريق سيلتك الإسكتلندي بنظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة, كما يواجه فريق موناكو الفرنسي نظيره فريق ستوك سيتي الإنجليزي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق لوريان الفرنسي نظيره فريق غانغون الفرنسي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة, فيما يواجه فريق سانت إيتيان الفرنسي نظيره فريق ديجون الفرنسي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي لقاء أخر يواجه فريق أتليتك بيلباو الإسباني نظيره فريق سيون السويسري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة, فيما يواجه فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي نظيره فريق فنربخشة التركي ويواجه فريق نابولي الإيطالي نظيره فريق ترينتو الإيطالي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.